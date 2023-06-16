Университетский телеканал КФУ покинет главный редактор и часть сотрудников

Фото: скриншот видео UNIVER-TV

Главный редактор UNIVER TV Ильдар Каримов и ряд сотрудников телеканала Казанского федерального университета (КФУ) покинут занимаемые должности, сообщают источники «Татар-информа».

62-летний Ильдар Каримов – известный в республике медиаменеджер. В 90-е он работал заместителем руководителя телеканала «Челны-ТВ» в автограде, позже создал местное телерадиовещание в Елабуге и длительное время им руководил. Вскоре после назначения экс-главы Елабуги Ильшата Гафурова ректором КФУ Каримов переехал в Казань и возглавил университетский телеканал.

Кроме того, UNIVER TV покинет известный в Татарстане журналист и колумнист Альберт Бикбов.

Напомним, новым ректором КФУ 20 августа 2022 года стал сенатор РФ от Татарстана Ленар Сафин. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства России Михаил Мишустин.