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Университетский телеканал КФУ покинет главный редактор и часть сотрудников
Главный редактор UNIVER TV Ильдар Каримов и ряд сотрудников телеканала Казанского федерального университета (КФУ) покинут занимаемые должности, сообщают источники «Татар-информа».
62-летний Ильдар Каримов – известный в республике медиаменеджер. В 90-е он работал заместителем руководителя телеканала «Челны-ТВ» в автограде, позже создал местное телерадиовещание в Елабуге и длительное время им руководил. Вскоре после назначения экс-главы Елабуги Ильшата Гафурова ректором КФУ Каримов переехал в Казань и возглавил университетский телеканал.
Кроме того, UNIVER TV покинет известный в Татарстане журналист и колумнист Альберт Бикбов.
Напомним, новым ректором КФУ 20 августа 2022 года стал сенатор РФ от Татарстана Ленар Сафин. Соответствующее распоряжение подписал председатель Правительства России Михаил Мишустин.
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