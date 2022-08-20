news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Наука и образование
20 августа 2022  18:27

Мишустин назначил Ленара Сафина ректором КФУ

news_top_970_100
Мишустин назначил Ленара Сафина ректором КФУ
ИА «Татар-информ»

Сенатора РФ от Татарстана Ленара Сафина назначили ректором Казанского федерального университета. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

«Назначить Сафина Ленара Ринатовича ректором федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» сроком на пять лет», – говорится в документе.

Напомним, предыдущего ректора КФУ Ильшата Гафурова задержали  и отправили под стражу по уголовному делу, его обвиняют в двух эпизодах, связанных с подстрекательством к убийству по найму. 

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100