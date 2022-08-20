Мишустин назначил Ленара Сафина ректором КФУ

ИА «Татар-информ»

Сенатора РФ от Татарстана Ленара Сафина назначили ректором Казанского федерального университета. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

«Назначить Сафина Ленара Ринатовича ректором федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет» сроком на пять лет», – говорится в документе.

Напомним, предыдущего ректора КФУ Ильшата Гафурова задержали и отправили под стражу по уголовному делу, его обвиняют в двух эпизодах, связанных с подстрекательством к убийству по найму.