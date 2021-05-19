Назначен новый глава администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани

Новым главой администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани назначен бывший директор городского зооботсада Фанис Нурмухаметов. Сегодня нового главу коллективу представил мэр столицы РТ Ильсур Метшин, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Представляя нового главу, Ильсур Метшин обозначил задачи, которые стоят перед командой районов. Речь идет о дальнейшем развитии Авиастроительного района — создание новых точек притяжения, переформатирование заброшенных промышленных зон, строительство новых образовательных учреждений, развитие поселков района.

В Ново-Савиновском районе по поручению мэра будет продолжена работа по высадке деревьев, созданию пешеходных и велосипедных дорожек, комфортной среды, созданию зеленых связей по всему периметру района.

Ранее, 23 апреля, Нурмухаметов сложил с себя полномочия депутата Госсовета РТ в связи с переходом на муниципальную службу — он был назначен замглавы администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани.

Бывший глава администрации районов Тимур Алибаев с 12 мая назначен исполняющим обязанности ректора Казанского национального исследовательского технического университета имени А. Н. Туполева — КАИ. Должность главы администрации районов Алибаев занимал более десяти лет.