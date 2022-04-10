В Казани школьников отправят на сборы для обучения основам военной службы

В Казани в понедельник, 11 апреля, более 200 подростков из числа учащихся 10-классов отправятся на пятидневные сборы для обучения основам военной службы. Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу Минмолодежи Татарстана.

«Всего в этом году в Казани планируется провести пять таких смен», — цитирует издание сообщение ведомства.

Организацией сборов займется учебно-методический центр военно-патриотического воспитания «Авангард», недавно созданный на базе Республиканского центра спортивно-патриотической и допризывной подготовки молодежи «Патриот».

Осенью аналогичные сборы начнут проходить школьники Нижнекамска и Чистополя. В этих двух городах республики также создаются центры «Авангард». На создание трех центров Президентом РТ Рустамом Миннихановым дополнительно выделено 116 млн рублей, о чем сообщал «Татар-информ».

Помимо сборов, соответствующе центры будут проводить для подростков военно-патриотические смены во время школьных каникул и региональные военно-патриотические игры, а также обучать организаторов военно-патриотической работы и преподавателей ОБЖ.

В Министерстве по делам молодежи Татарстана также уточнили, что учебно-методические центры военно-патриотического воспитания «Авангард» должны появиться во всех регионах России в соответствии с поручениями Президента РФ Владимира Путина.