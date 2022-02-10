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Общество
10 февраля 2022  18:09
Надежда Гордеева

В Татарстане создадут три центра патриотического воспитания молодежи «Авангард»

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В Татарстане в этом году создадут три учебно-методических центра военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Об этом сообщил министр по делам молодежи республики Тимур Сулейманов на 29-м заседании Госсовета РТ. 

«Большое внимание мы уделяем развитию наших военно-патриотическим клубов. Уверен, что создание в этом году трех учебно-методических центров “Авангард”, существенно усилит их работу», – сказал глава Минмолодежи.

По словам Сулейманова, на создание таких центров Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым дополнительно выделено 116 млн рублей.

#молодежная политика #военно-патриотическая деятельность
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