В Казани сформировали четыре бригады для очистки опор освещения от рекламы

Фото: пресс-служба мэрии Казани

Очисткой рекламы, которая ежедневно появляется на опорах освещения в Казани, занимаются сформированные в этом году четыре бригады. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщил гендиректор АО «Казэнерго» Рустам Абдулхаков.

По его словам, вышеупомянутые сотрудники каждый день сдирают «расклейку» с 200 опор, что положительно влияет на облик татарстанской столицы.

Напомним, 21 августа мэр Казани Ильсур Метшин поручил активизировать работу по очистке города от несанкционированной рекламы, которая ежедневно появляется на опорах освещения, дорожных знаках, заборах и остановках.

Градоначальник отмечал, что городской бюджет тратит на очистку около 2 млн рублей в месяц, хотя эти деньги можно было направить на другие нужды города, к примеру, связанные с безопасностью.