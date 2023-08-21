«Это ведь не Бэтмен прилетает»: мэр Казани обрушился на расклейщиков листовок

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В столице Татарстана начнут бороться с несанкционированной расклейкой рекламных объявлений. На деловом понедельнике в мэрии дал полиции соответствующее поручение глава города Ильсур Метшин.

«Очень много <…> ходим по городу, и что бросилось в глаза: много залепленных объявлениями заборов, [а] особенно — опор освещения, остановок. Специально почитал: в основном объявления о найме на работу», — констатировал мэр.

По данным Метшина, в Казани четыре бригады ежедневно «проводят огромную работу», очищая 3,3 тыс. опор. На это из бюджетных средств выделяется около 2 млн рублей в месяц.

Мэр выразил уверенность, что лучше было бы направлять эти средства «на другие нужды, в том числе на нужды правоохранительных органов», и призвал правоохранителей и глав районов заняться расклейщиками листовок.

«Они не тратят ни копейки, <…> засоряют город. <…> Это ведь не делается так, [что] какой-то Бэтмен прилетает ночью невидимый. У нас есть камеры видеонаблюдения. <…> Бригада [расклейщиков] засоряет, незаконно это делает, а мы на это всё смотрим», — отметил Метшин.

«Заборы, остановки, опоры освещения. Пожалуйста, найдите и проведите соответствующую работу. У нас есть любые форматы донесения рекламной информации до наших жителей и гостей столицы. <…> Я прошу этот бардак прекратить», — резюмировал мэр Казани.