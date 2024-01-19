В Казани сети водоснабжения изношены на 70%

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Износ сетей водоснабжения и водоотведения в Казани превысил 70%. Ежегодно показатель растет на 3%. Об этом на отчетном совещании по итогам работы за год мэру Ильсуру Метшину рассказал председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства исполкома Василий Лысачкин.

В прошлом году в столице республики проложили 14,5 км сетей водоснабжения и канализации, еще 25 км реконструировали и отремонтировали.

Докладчик отметил, что только на первоочередные работы по капремонту аварийных и изношенных трубопроводов требуется свыше 10 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что в Казани в 2024 году реконструируют 6,6 км тепловых сетей.