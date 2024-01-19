Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Казани сети водоснабжения изношены на 70%
Износ сетей водоснабжения и водоотведения в Казани превысил 70%. Ежегодно показатель растет на 3%. Об этом на отчетном совещании по итогам работы за год мэру Ильсуру Метшину рассказал председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства исполкома Василий Лысачкин.
В прошлом году в столице республики проложили 14,5 км сетей водоснабжения и канализации, еще 25 км реконструировали и отремонтировали.
Докладчик отметил, что только на первоочередные работы по капремонту аварийных и изношенных трубопроводов требуется свыше 10 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что в Казани в 2024 году реконструируют 6,6 км тепловых сетей.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»