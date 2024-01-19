В Казани в 2024 году реконструируют 6,6 км тепловых сетей

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В новом году «Казанские тепловые сети» (филиал «Татэнерго») реконструируют 6,6 км тепловых сетей и проведут капитальный и текущий ремонт еще 5,9 км. Об этом на отчетном совещании по итогам работы за год мэру Ильсуру Метшину рассказал председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства исполкома Василий Лысачкин.

Работы ведутся благодаря региональной программе по модернизации систем коммунальной инфраструктуры на 2023–2027 годы. Изношенность сетей сегодня составляет в среднем 55%.

Специалисты «Казэнерго» в прошлом году переложили 10 км изношенных теплосетей диаметром от 57 до 325 мм. После завершения отопительного сезона начнется перекладка изношенных теплосетей протяженностью 5,3 км. Также запустят новые блочно-модульные котельные на улицах Толстого и Южно-Промышленная.

В 2023-м специалисты «Татэнерго» реконструировали 360 метров тепловода № 17 на участке по Волгоградской; завершили первый этап строительства тепловода № 5 диаметром 820 мм и протяженностью 1,7 км, необходимого для теплоснабжения новых домов в районе улиц Кутуя, Родины и Даурской. На этот год запланировано проложить еще 1 км сетей в районе улицы Кутуя, передает пресс-служба мэрии.