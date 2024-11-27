В Казани семья отравилась угарным газом при использовании газовой колонки

В Казани семья отравилась угарным газом. Причиной могло стать неправильное использование газовой колонки, сообщили в пресс-службе Государственной жилищной инспекции Татарстана.

Помощь медиков из-за недостатка кислорода потребовалась родителям и их 15-летней дочери, проживающим в доме №26 на улице Солидарности.

В ГЖИ отметили, что за месяц до происшествия в доме проводили проверку технического состояния дымохода и вентиляционных каналов. Они были в рабочем состоянии, жалоб от жильцов не поступало. После происшествия специалисты провели их внеочередной осмотр. Засоров и завалов они не обнаружили, тяга была хорошая.

«Возможной причиной отравления угарным газом жильцов данной квартиры послужило неправильное использование газовой колонки, а именно не обеспечение притока воздуха во время ее работы. Также в ванной комнате установлен принудительный вентилятор в вентиляционный канал», – приводит ГЖИ информацию из акта осмотра.

Сообщается также, что пластиковое окно было плотно закрыто, работала принудительная вытяжка. Именно это и могло стать причиной отравления угарным газом.

«Принудительная вытяжка принудительно демонтирована. Газоснабжение восстановлено», – заключили в жилинспекции.

Ранее в ГЖИ уже напоминали татарстанцам о безопасности при обращении с газовыми приборами, несоблюдение правил может привести к трагедии.