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Татарстанцам напомнили о безопасности при обращении с газовыми приборами
В Государственной жилищной инспекции Татарстана вновь обратили внимание жителей республики на важность выполнения всех требований по безопасному обращению с газовыми приборами. При этом в ведомстве отметили, что за минувшие выходные произошел один трагический случай из-за их несоблюдения.
«В городе Нурлат от газа отключили частный дом № 33 по улице Энгельса. В доме проживал мужчина. В выходные его навестила сестра. Она обнаружила его без сознания. С ее слов, в доме пахло газом: была включена конфорка газовой плиты. Намеренно это или случайно – ответа уже не будет. Мужчина скончался в реанимации. Предварительная причина – отравление газом. Проводятся следственные действия», - пояснили в жилинспекции.
Еще одно отключение от газа произошло в Казани, тоже ввиду несчастного случая – пожара. Техосмотр газовых приборов в сгоревшей квартире проводили в марте, оборудование было в исправном состоянии. Однако поставку «голубого топлива» сюда приостановили, чтобы избежать происшествий в дальнейшем.
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