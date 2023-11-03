Сельскохозяйственные ярмарки в Казани откроются с шести утра

В Казани завтра, 4 ноября, на 15 площадках пройдут сельскохозяйственные ярмарки. Горожане смогут приобрести фермерскую продукцию по доступным ценам с 6 утра до 13.00, сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.

«Участие в торговле примут 22 муниципальных района и 18 организаций агропромышленного комплекса Татарстана. Казанцы смогут приобрести товары по ценам ниже розничных на 15%», – говорится в сообщении.

В Авиастроительном районе ярмарки пройдут по ул. Беломорская, 69; ул. Ленинградская, 27 и ул. Дементьева, 7. В Вахитовском районе торговля развернется по ул. Татарстан, 53 и ул. Чехова, 2.

Жители Кировского района смогут приобрести сельхозпродукцию по ул. Краснококшайская, 150/2; ул. Батыршина, 20 и ул. Революционная, 12. В Ново-Савиновском районе торговые площадки будут работать по ул. Лаврентьева, 10 и на проспекте Ямашева, 71а.

В Приволжском районе ярмарки откроются по ул. Зорге, 66 и ул. Фучика, 72, в Советском районе – по ул. Аграрная, 2 и ул. Липатова, 7.

Для жителей микрорайона «Салават Купере» ярмарка будет организована на парковке у торгового центра, расположенного в селе Осиново по ул. Садовая, 9.

Осенние сельскохозяйственные ярмарки открылись в Татарстане 9 сентября и продлятся до 23 декабря.

Ранее министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров рассказал о разнице цен на сельхозярмарках и в торговых сетях, о чем сообщал «Татар-информ».