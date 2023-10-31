Марат Зяббаров рассказал о разнице цен на ярмарках и в торговых сетях

На сельскохозяйственных ярмарках Татарстана продукция дешевле на 3–30% по сравнению с торговыми сетями. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров в эфире программы #ТатарстанОнлайн.

По данным Минсельхозпрода, мясо птицы на ярмарках можно купить по 199 рублей за килограмм, в рознице же оно обойдется в 210 рублей. Говядина на ярмарках стоит 460–480 рублей за килограмм, в рознице — 492 рубля. Средняя цена килограмма свинины на ярмарках — 270 рублей, в рознице — 300 рублей.

Масло сливочное на сельхозярмарках можно приобрести за 520 рублей, в рознице — за 605 рублей. Сахар на ярмарках продают по 60 рублей за килограмм, в рознице — за 68 рублей. Гречневая крупа представлена по 60 рублей за килограмм, в магазинах она стоит 68 рублей.

Картофель на ярмарках реализуют по 18 рублей за килограмм, в торговых сетях — за 26 рублей; свеклу — по 16 рублей за килограмм, в рознице — за 33 рубля; лук — по 22 рубля за килограмм, в магазинах — за 36 рублей; капусту — по 16 рублей за килограмм, в рознице — за 35 рублей.

«Вся необходимая продукция на ярмарках имеется. Завозится только свежая продукция. Не то, что замороженное и размороженное мясо. Всегда к ярмарке оно подготовлено. Вся продукция свежая — молоко и мясо. Есть картофель и овощи нового урожая», — рассказал Зяббаров.

По его словам, фермеры реализуют на ярмарочных площадках 90–95% продукции. Вся завезенная продукция проходит ветеринарный контроль.

«Горожане с пяти часов выезжают на ярмарки. Обычно мы начинаем объезд площадок каждую неделю с шести утра. Раньше поражало, когда в шесть утра видели очереди, а сейчас это уже нормальное явление. У многих поставщиков есть постоянные покупатели», — отметил министр.

Осенние сельскохозяйственные ярмарки открылись в Татарстане 9 сентября и продлятся до 23 декабря. Они проходят каждую субботу на 14 площадках Казани, на двух площадках Набережных Челнов и Зеленодольского района, на трех площадках Нижнекамска. Кроме того, с различной периодичностью ярмарки проводятся в 26 районах республики.