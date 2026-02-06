news_header_top
Общество 6 февраля 2026 17:02

В Казани с начала зимы поступило более 100 жалоб на уборку снега во дворах

С 31 декабря по 5 февраляв Казани официально зафиксировано 107 жалоб на неубранный снег и наледь во дворах и на крышах многоквартирных домов. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Госжилинспекции Республики Татарстан.

«И это только официальные данные. В эту статистику не входят сообщения в соцсетях и мессенджерах», – уточнили в ведомстве.

При этом в жилинспекции отметили, что обращений о неправомерном взимании платы за уборку и вывоз снега с собственников квартир не поступало. «Оплата за уборку снега во дворе многоквартирного дома обычно включается в общую квитанцию за коммунальные услуги», – пояснили специалисты.

В пресс-службе также напомнили нормативы уборки. Работы должны быть закончены на основных тротуарах не позднее 6 часов с момента окончания снегопада, а на остальных территориях – не позднее 12 часов. Уборка начинается при высоте снежного покрова более 2 сантиметров.

Подробнее о том, кто и на каких участках отвечает за вывоз снега и во сколько это обходится горожанам, читайте в материале «Татар-информа».

Откопать машину за 2 тысячи: кто и сколько зарабатывает на снежной зиме в Казани
