В Казани с февраля подорожают услуги по погребению

С 1 февраля 2024 года в Казани могут подорожать услуги по погребению. Так, стоимость гарантированного перечня услуг «Погребение в гробу» и «Погребение с облачением» составит по 8370,19 рубля. Проект документа проходит антикоррупционную экспертизу.

Напомним, что в марте 2023 года стоимость этих услуг повысилась с 6,1 до почти 7,8 тыс. рублей.

Согласно списку, оформление документов остается бесплатным, предоставление и доставка гроба обойдутся в 2729,26 рубля, перевозка тела — 1875,96 рубля, рытье могилы и захоронение — 3764,97.

По услуге «Погребение с облачением» стоимость облачения составит 1620,63 рубля, предоставление и доставка необходимых предметов — 736,03 рубля, перевозка на кладбище (из расчета за 3 часа) — 1875,98 и погребение — 4137,55 рубля.