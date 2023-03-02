Стоимость услуг по погребению увеличилась в Казани

В Казани повысили стоимость услуг по погребению: вместо 6,1 тыс. она составит почти 7,8 тыс. рублей. Список услуг с указанием цены опубликован в сборнике документов и правовых актов столицы РТ.

Гарантированный перечень платных услуг включает в себя предоставление и доставку гроба и других предметов (2541,21 рубля), перевозку тела либо останков на кладбище (в расчете на три часа обойдется в 1746,71 рубля) и само погребение, включающее рытье могилы и захоронение (3505,56 рубля). Оформление документов для погребения при этом предоставляется бесплатно.

В постановлении уточняется, что новые цены действуют с 1 февраля 2023 года.

Ранее «Татар-информ» опубликовал новые тарифы на погребение, установленные в Набережных Челнах. Здесь комплекс услуг стоит 7793 рубля.