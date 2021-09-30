В Казани с 8 октября частично ограничат движение по улице Достоевского

В Казани с 8 октября временно ограничат движение транспорта на одном из участков улицы Достоевского. Об этом со ссылкой на соответствующее распоряжение, подписанное в исполкоме города, сообщает пресс-служба мэрии.

Движение между домами №1 и №6 по улице Достоевского окажется перекрыто на десять дней, до 17 октября включительно.

Причиной ограничения движения станут работы по врезке газопровода, отмечают в городской администрации.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что с 30 сентября в Казани вводится частичное ограничение движения по пяти улицам.