С 30 сентября в Казани начнут ограничивать движение по пяти улицам

30 сентября в Казани вводится ряд ограничений движения по пяти улицам — Чехова, Вишневского, Хади Атласи, Лесгафта, Достоевского. При этом перекрытие дорог будет действовать на разных участках поэтапно, сообщили в пресс-службе исполкома столицы РТ.

Так, в течение месяца — с 30 сентября по 30 октября — будет закрыт участок дороги у дома 14 по улице Вишневского, затем с 8 октября по 17 ноября — у домов 3/7 и 9 по Чехова. С последнего дня октября по 9 декабря меры коснутся улицы Хади Атласи. Здесь будут закрыты участки дорог около домов 2, 16, 26 и 24 по улице Лесгафта.

С 10 ноября по 19 декабря проезд частично перекроют по улице Лесгафта — у домов 25/31 по улице Чехова и 40 по улице Достоевского. И, наконец, участки рядом с домами 1 и 3 по улице Чехова будут недоступны для проезда с 17 ноября по 26 декабря.

Меры вводятся на время проведения работ по устройству приямков под горизонтально направленное бурение для строительства кабельной канализации.