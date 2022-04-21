Госкомитет РТ по тарифам предупредил о повышении стоимости проезда в мае

Стоимость проезда на общественном транспорте в мае повысится в Казани, Альметьевском, Нижнекамском и Мензелинском районах Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по тарифам.

«Заявки на изменение тарифов были поданы от исполкомов Казани, Альметьевского, Нижнекамского, Мензелинского районов республики», — отметили в ведомстве. Необходимость пересмотра действующих тарифов заявители объяснили инфляцией, ростом цен на горюче-смазочные материалы, энергоносители, шины и запчасти, а также необходимостью обновления подвижного состава».

По итогам рассмотрения заявок регулятор установил новые тарифы. В Казани билеты, приобретенные в салонах транспортных средств за наличный расчет, вырастут в цене на один рубль — до 36 рублей. При оплате за безналичный расчет и транспортной картой цена проезда составит 31 рубль. При оплате проезда билетами длительного пользования на сто поездок и более цена составит 23 рубля.

Проезд в общественном транспорте Нижнекамского и Альметьевского районов обойдется в 28 рублей. При оплате проезда билетами длительного пользования на сто поездок и более цена составит 23 рубля. В Мензелинском районе цена проезда для всех категорий граждан составит 20 рублей.

Новые тарифы вступят в силу через десять дней после официального опубликования соответствующих постановлений регулятора.