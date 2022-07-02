В Казани с 1 августа изменятся тарифы на электронные проездные в общественном транспорте

В Казани с 1 августа изменятся тарифы пополнения электронных проездных билетов. Об этом сообщается в группе оператора Автоматизированной системы оплаты проезда в пассажирском транспорте во «ВКонтакте».

«Пополнение (по новым ценам) на август-месяц начинается с 10 июля», — сказано в публикации.

Также приводятся новые расценки. К примеру, тариф безлимитных поездок на всех видах общественного транспорта обойдется в 3,1 тыс. рублей в месяц. Приобрести электронный поездной, который позволит воспользоваться любыми автобусными маршрутами неограниченное количество раз, можно будет за 2,5 тыс. рублей в месяц.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в столице республики для бесплатной пересадки пассажиров трамваев одного маршрута на другой вводится новый тариф «Трамвай 60 минут».