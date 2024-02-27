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В Казани руины дома-памятника XVIII века встроят в новое здание ресторана
Объект культурного наследия «Дом жилой, XVIII века», находящийся в Казани по адресу: ул. Гаяза Исхаки, 7 и фактически представляющий из себя руины, будет реконструирован с помощью современных архитектурных решений. Проект рассмотрела и одобрила сегодня Межведомственная градостроительная комиссия при Раисе Республики Татарстан.
Представители компании-проектировщика констатировали, что дом почти полностью разрушился — от него осталось всего полторы стены. Но инвестор считает его для себя значимым имиджевым проектом. На комиссию представили сразу три варианта проекта его воссоздания — современные, с учетом консервации руин. Одобрено было решение с современным архитектурным подходом к реконструкции.
«Работая над проектом, мы выявили габариты объекта, однако восстановить архитектуру было невозможно. Есть фотография начала 2000-х годов, до того, как здание было разрушено вандалами. Согласно ей, объект не представлял художественной ценности. Так как сохранилось буквально полторы стены и одно помещение со сводом, было принято решение законсервировать подлинник и восстановить объект в современных формах, чтобы был контраст исторического и современного. Такие аналоги существуют и в России, и в Европе, где чаще обращаются к такому приему. Объект был спорный, мы проходили с ним градостроительный совет при Управлении архитектуры Казани, научно-методический совет при Комитете по охране объектов культурного наследия РТ, и вот нас вывели на Межведомственную комиссию при Раисе РТ. Надеемся, что в будущем этот объект будет пользоваться популярностью и у туристов, и у местных жителей, потому что внутри здания инвестор планирует разместить ресторан», — рассказала информагентству архитектор-проектировщик объекта Альбина Хайруллина.
Подробнее о ключевых проектах, рассмотренных сегодня градкомиссией при Раисе РТ Рустаме Минниханове, читайте в материале «Татар-информа».
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