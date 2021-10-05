В Казани ревизоры высадили из троллейбусов 17 нарушителей масочного режима

Сегодня в Казани прошел очередной рейд по выявлению нарушителей масочного режима в троллейбусах. В результате проверяющим пришлось высадить из общественного транспорта 17 человек, отказавшихся надеть средства защиты, сообщает «Метроэлектротранс».

В мероприятии участвовали сотрудники контрольно-ревизионного отдела МУП, а также ревизоры и отдел эксплуатации. Проверка проводилась в час пик в 20 троллейбусах на остановке «Площадь Габдуллы Тукая».

Во время предыдущей проверки из общественного транспорта было высажено 25 нарушителей. В «Метроэлектротрансе» подчеркнули, что такие рейды будут продолжаться.

Ранее ИА «Татар-информ» рассказывало о том, как полицейские ловят безмасочников в торговых центрах Казани.