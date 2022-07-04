В Казани при реконструкции улицы Назарбаева разобрали пешеходный мост на озере Кабан

В Казани при реконструкции улицы Нурсултана Назарбаева частично разобрали пешеходный мост на набережной озера Кабан. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Миндортранса РТ.

Государственный контракт на выполнение работ по реконструкции улицы Нурсултана Назарбаева с мостом через озеро Кабан заключен с ООО «Мосты и дороги». Стоимость контракта оценивается в 1,1 млрд рублей.

Согласно документам, общая длина реконструируемого участка составляет более 430 метров. Здесь демонтируют старый мост, подготовят площадку и построят новый. Кроме того, в плане работ говорится о реконструкции дорог на улице Нурсултана Назарбаева, ведущих к переправе через озеро.

Работы по госконтракту планируется завершить до 25 ноября 2024 года. В июне было заготовлено 5 тыс. тонн песка для производства работ на подходах, о чем сообщал «Татар-информ».