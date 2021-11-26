В Казани реконструкцией дороги к «Салават Купере» займется «Волга Автодор»

Стал известен подрядчик, который проведет реконструкцию улицы Осиновская, ведущей к ЖК «Салават Купере». Победителем аукциона стало предприятие «Волга Автодор».

На работы, согласно тендеру, будет выделено 1,2 млрд рублей из бюджета Татарстана. Их завершение запланировано до 28 декабря 2022 года.

За это время автомобильная дорога на участке от улицы Залесная до улицы Наиля Юсупова будет расширена с двух до четырех полос. Кроме того, подрядчик проведет монтаж шумозащитных экранов, установит светофоры, построит тротуары и велодорожки. Также проектом оговаривается озеленение территории после реконструкции.

Протяженность улицы составляет 2,5 км, при обнаружении дефектов подрядчик проведет их устранение за свой счет.

Помимо ООО «Волга Автодор» в торгах принимало участие ОАО «Каздорстрой».