На расширение дороги до «Салават Купере» в Казани выделено 1,2 млрд рублей

На реконструкцию улицы Осиновская в Казани, которая ведет к микрорайону «Салават Купере», выделят 1,2 млрд рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Автомобильная дорога на участке от улицы Залесная до улицы Наиля Юсупова будет расширена с двух до четырех полос.

Деньги для строительства поступят из бюджета Татарстана. Работы после подписания контракта должны быть завершены до 15 декабря 2022 года.

На всем протяжении дороги планируется смонтировать шумозащитные экраны. Также будут установлены светофоры, построены тротуары и велодорожки. Проект предусматривает озеленение территории после реконструкции.

Заказчик, ГКУ «Главтатдортранс», требует от подрядчика, чтобы гарантийный срок эксплуатации основания дорожной одежды равнялся шести годам, нижнего слоя асфальтобетонного покрытия — пяти, а верхнего слоя — двум.

Заявки для участия в аукционе принимаются до 25 ноября 2021 года.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Татарстан получил бюджетный кредит на 1,2 млрд рублей на реконструкцию улицы Осиновская.