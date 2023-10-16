В Казани реконструируют участок водовода по улице Профессора Камая за 116,8 млн рублей

В Казани реконструируют участок водовода по улице Профессора Камая от Карбышева до улицы Х. Мавлютова за 116,8 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Заказчиком работ выступает казанский «Водоканал». Источник финансирования — собственные средства предприятия.

«Участник закупки при производстве работ должен соблюдать „Правила благоустройства города Казани“, утвержденные решением Казанской городской Думы, в том числе выполнить ограждение строительной площадки, обеспечить освещение строительной площадки в темное время суток, установить „паспорт объекта“», — сказано в документах.

Заявки на участие будут приниматься до 30 октября. На реконструкцию отводится 3 месяца с даты заключения договора.

Ранее сообщалось, что в Казани за 72 млн рублей реконструируют водовод по Архангельской.