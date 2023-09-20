В Казани за 72 млн рублей реконструируют водовод по ул.Архангельской

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В Казани за 71,851 млн рублей проведут реконструкцию участка водовода по улице Архангельской в Советском районе. Средства на работы направит МУП «Водоканал», следует из тендера, размещенного на портале госзакупок.

Исполнителю предстоит завершить работы в течение двух месяцев после заключения контракта, но не позднее 31 декабря. Комплекс включает демонтажные работы, восстановление асфальтового покрытия, обустройство тротуаров, шурфовку, земляные работы, укрепление траншеи, устройство прямоугольных колодцев, укладку трубопроводов и другие.