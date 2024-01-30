В Казани разработают проекты реставрации башни Сююмбике и Алафузовского театра

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Казани разработают проекты реставрационных работ нескольких объектов культурного наследия, в том числе башни Сююмбике и Алафузовского театра. Еще два здания, указанные в техническом задании, расположены в Чистополе. Информация размещена на портале госзакупок.

Общая стоимость работ на всех объектах составляет почти 30 млн рублей. Из этой суммы около 8 млн пойдут на разработку проекта работ для сохранения башни Сююмбике. Специалистам предстоит оценить состояние объекта, в том числе определить утраченные элементы, разработать эскизный проект реставрации, учитывая историко-архивные сведения и материалы текущих исследований, подготовить его к государственной экспертизе и успешно пройти ее.

Кроме того, по контракту подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, разработать проектную документацию, достаточную для проведения ремонтно-реставрационных работ и получить положительное заключение экспертизы по следующим объектам в Казани:

— Алафузовский театр;

— Дом, где в 1922-1932 годах жил композитор Султан Габяши;

— Здание, где в 1934 — 1964 годах жил ученый-языковед, профессор Мухаметхан Фазлуллин;

— жилой дом №58 по ул. Пушкина 1951 года постройки;

— Дом, где жил певец и композитор Ниаз Даутов (1956-1960);

— училище женское епархиальное, XIX век.

В Чистопольском районе работы развернутся в зданиях духовного училища и женской гимназии, возведенных в начале XX века.

Заказчиком работ выступает Главстрой Татарстана, источником финансирования — бюджет республики.

Исполнитель должен завершить все этапы работ, указанные в контракте, до 21 августа 2024 года.

Ранее стало известно, что в Казани благоустроят территорию Кремля и пересыльной тюрьмы, где содержались декабристы.