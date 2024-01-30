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В Казани разработают проекты реставрации башни Сююмбике и Алафузовского театра
В Казани разработают проекты реставрационных работ нескольких объектов культурного наследия, в том числе башни Сююмбике и Алафузовского театра. Еще два здания, указанные в техническом задании, расположены в Чистополе. Информация размещена на портале госзакупок.
Общая стоимость работ на всех объектах составляет почти 30 млн рублей. Из этой суммы около 8 млн пойдут на разработку проекта работ для сохранения башни Сююмбике. Специалистам предстоит оценить состояние объекта, в том числе определить утраченные элементы, разработать эскизный проект реставрации, учитывая историко-архивные сведения и материалы текущих исследований, подготовить его к государственной экспертизе и успешно пройти ее.
Кроме того, по контракту подрядчику предстоит провести инженерные изыскания, разработать проектную документацию, достаточную для проведения ремонтно-реставрационных работ и получить положительное заключение экспертизы по следующим объектам в Казани:
— Алафузовский театр;
— Дом, где в 1922-1932 годах жил композитор Султан Габяши;
— Здание, где в 1934 — 1964 годах жил ученый-языковед, профессор Мухаметхан Фазлуллин;
— жилой дом №58 по ул. Пушкина 1951 года постройки;
— Дом, где жил певец и композитор Ниаз Даутов (1956-1960);
— училище женское епархиальное, XIX век.
В Чистопольском районе работы развернутся в зданиях духовного училища и женской гимназии, возведенных в начале XX века.
Заказчиком работ выступает Главстрой Татарстана, источником финансирования — бюджет республики.
Исполнитель должен завершить все этапы работ, указанные в контракте, до 21 августа 2024 года.
Ранее стало известно, что в Казани благоустроят территорию Кремля и пересыльной тюрьмы, где содержались декабристы.
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