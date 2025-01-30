В Казани разработают новую схему движения общественного транспорта

В Казани разрабатывают новую схему движения общественного транспорта. Предполагается, что работы будут завершены до конца этого года. Об этом сообщил сегодня на встрече с журналистами министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.

«В этом году особый акцент будет сделан на общественном транспорте в муниципалитетах. В этом направлении будем работать особенно интенсивно и точечно. К решению этих вопросов мы хотим подойти стратегически вместе с муниципалитетами, разобраться в негативах, учесть положительный опыт. В Казани идет реорганизация маршрутной сети. Город изучает потоки, и мы в этой работе будем участвовать», – рассказал глава Миндортранса.

Ханифов отметил, что сейчас анализируется пассажиропоток общественного транспорта, маршруты и логистика. По его мнению, необходимо связать новые маршруты со станциями метро, в том числе новыми.

«Нужно создавать бесшовные маршруты – если человек вышел из метро, то рядом должна быть остановка общественного транспорта. В этом году планируем провести эту работу», – подчеркнул он.

Согласно расчетам, по словам министра, Татарстану необходимо приобретать 100–117 автобусов в год, тогда все они к 2030 году будут в нормативном состоянии.

Ранее Раис РТ Рустам Минниханов назвал муниципалитеты основой государства.