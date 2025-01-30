Рустам Минниханов назвал муниципалитеты основой государства

Фото: rais.tatarstan.ru

Муниципальные образования служат основой государства. Такое мнение высказал Раис Татарстана Рустам Минниханов на региональном дне II всероссийского муниципального форума «Малая Родина — сила России».

«Некоторые чиновники это недооценивают, но как человек, который работал в муниципалитете, считаю, что наше отношение к нему очень важно, ведь вся жизнь проходит там», – заявил Минниханов.

Он поблагодарил руководство России за поддержку данного форума.

«Это не просто форум, где поговорили, – это конеретная учеба. В каждом регионе есть наработки, которыми они могут поделиться. Татарстан что может – даст. Для вас он открыт», – заявил Раис Татарстана.

Напомним, что в 2025 году в рамках подготовки к форуму с января по апрель в 16 субъектах России впервые пройдут Региональные дни форума, которые будут посвящены разным тематическим направлениям: от комфортного жилья и экономики до взаимодействия с населением.

II Всероссийский муниципальный форум «Малая Родина — сила России» проводится по поручению Президента РФ, организован ВАРМСУ при поддержке Администрации Президента РФ. Также Минниханов возглавляет комиссию Госсовета РФ, ответственную за реализацию национального проекта «Инфраструктура для жизни».