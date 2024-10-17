В Казани рассказали о домах, фасады которых преобразили к саммиту БРИКС

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Фасады 38 казанских домов преобразили в рамках подготовки к саммиту БРИКС, который пройдет в татарстанской столице с 22 по 24 октября. Об этом в интервью корреспонденту «ТНВ» рассказал заместитель руководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин.

«Всего мы сделали 38 домов. Из бюджета республики на эти цели было выделено почти 400 млн рублей. С программой капремонта многоквартирных домов, мы обновили фасады 87 многоквартирных домов», – раскрыл Гиниятуллин.

К примеру, 32 млн рублей потребовалось для обновления фасада и ремонта кровли в жилом доме №4 на улице Парижская Коммуна. Здание включили в маршрут следования гостей, которые посетят Казань в рамках саммита.

Кроме того, среди ремонтируемых зданий были и объекты культурного или исторического наследия: дом №5 на улице Театральная, дом №59 на улице Большая Красная, а также дом №58 на улице Пушкина. По словам Гиниятуллина, для соответствующих работ потребовались особые компетенции.

«Все проходит через комитет по охране памятников. Необходимо получение разрешений на проведение там работ. Но, их надо делать, соблюдая все требования, предъявляемые к выполнению этих работ», – отметил замглавы исполкома Казани.