В Казани рассказали, что могут посетить приехавшие на матч Россия – Иран

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Для болельщиков, которые приедут в Казань на товарищеский матч сборных России и Ирана, намеченный на 29 сентября, но планируют задержаться здесь на два-три дня, портал Visit Tatarstan подготовил краткий гид по городу.

В числе обязательных к посещению при первом визите в столицу РТ локаций составители гида упомянули Казанский Кремль («это пространство лучше всего показывает характер Казани»), Кремлевскую набережную и саму реку Казанку (с возможным продолжением прогулки до экстрим-парка «УРАМ»), а также Старо-Татарскую слободу и озеро Кабан (с маршрутом от мечети «Аль-Марджани» до Нижнего Кабана).

Для вечерних прогулок авторы материала порекомендовали улицу Баумана («казанский Арбат»), улицу Профсоюзная – центр местной барной жизни, экстрим-парк «УРАМ» для желающих увидеть молодой и спортивный город, а также Центр картинга «Форсаж» на Оренбургском тракте, 5б, StandUp Club Kazan в ТРК «Родина» на улице Баумана, 44 и Музей оружия «Дух воина» в Пушечном дворе Казанского Кремля.

Кроме того, составители включили в гид информацию о заведениях, где можно попробовать национальную татарскую еду, а также о локациях для посещения бань, спа и отдыха.

Отдельным пунктом в списке стали неочевидные маршруты – фабрику Алафузова (бывшее промышленное пространство в Адмиралтейской слободе, превратившееся в креативный кластер), Храм всех религий на окраине столицы Татарстана и прогулку по Казанке.

«В конце сентября в Казани уже чувствуется осень: днем комфортно гулять по центру, но для набережных, вечерних баров и дороги со стадиона пригодятся куртка, теплый слой одежды и непромокаемая обувь», – посоветовали авторы гида.

Подробнее о самой предстоящей игре можно прочитать в материале «Татар-информа» «Мы никогда не подводим»: Леонов - о подготовке Казани к матчу Россия – Иран.