В Казани расселят восемь аварийных многоквартирных домов

В столице Татарстана планируют расселить восемь аварийных многоквартирных домов. Об этом на деловом понедельнике в мэрии рассказал начальник Управления жилищной политики города Василий Лысачкин.

По словам чиновника, новые условия проживания обеспечат для 422 человек из 181 квартир. Общая площадь аварийного фонда, подлежащего расселению, превышает 4,6 тыс. кв. метров, а финансирование превысит 1,1 млрд рублей.

«Это небольшое количество домов для нас – уже победа. Люди ожидают изменений в лучшую сторону. Поэтому давайте в кратчайшие сроки будем решать эту проблему», – прокомментировал ситуацию мэр Казани Ильсур Метшин.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане на переселение из аварийного жилья дополнительно направят 1,4 млрд рублей.