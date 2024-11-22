В Казани распаковали картины для новой выставки — страховая цена каждой около 1 млрд

Груз искусства

В Центре «Эрмитаж-Казань» спустя несколько дней после прибытия наконец распакованы экспонаты новой выставки «Прекрасная эпоха. Европейское искусство рубежа XIX-XX веков». Произведения начали размещать в залах согласно плану развески. Всего в Казань привезли 45 ящиков с экспонатами в двух фурах.

По музейным стандартам, извлекать произведения искусства из специальных ящиков, в которых они транспортируются, следует не сразу, а после выравнивания температуры внутри и снаружи ящиков. Кроме того, делать это нужно в присутствии ответственных представителей и принимающей, и передающей экспонаты сторон.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Произведения живописи сразу после извлечения из ящиков осмотрели главный специалист и ответственный хранитель Центра «Эрмитаж-Казань» Галина Захарова и художник-реставратор Лаборатории станковой живописи Эрмитажа Мария Шулепова. Живопись импрессионистов Среди приехавших из Санкт-Петербурга в Казань такие работы, как «Дама на террасе» и «Сидящая женщина» Анри Матисса. Или, например, визуально знакомый многим «Бульвар Монмартр в Париже» 1897 года Камиля Писсарро. Последний, призналась Галина Захарова, — любимая ее картина. С принтом этой картины у нее есть очечник и зонт, а теперь для музейного сотрудника такое счастье видеть эту работу Писсарро воочию. «Прекрасной эпохой», отметим, искусствоведы называют период европейской истории между примерно 1890 и 1914 годами. Это было время особого всплеска изобразительного искусства, самые счастливые и беззаботные годы для Европы — эра процветания, мира, благополучия. А Франция в этот период стала родиной самого названия Belle Époque, что в переводе с французского и значит «прекрасная эпоха».

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Захарова и Шулепова пристально осмотрели каждую картину, дополнительно подсвечивая известные проблемные участки лучом яркого света. Деформации и перетяжки, следы от подрамника, фрагменты кракелюра (растрескивания краски, — прим. Т-и) сравнили с листом-схемой репродукции картины. Специалистам важно заметить и зафиксировать все дефекты, которые могли появиться вследствие перевозки, ведь страховая стоимость одного подобного произведения колеблется около отметки в 1 миллиард рублей. «Коллекция к новой выставке приехала двумя партиями — 15 и 18 ноября. Оптимальная температура для произведений живописи — 18-20 градусов, влажность — 50-55%. По страховой оценке живопись очень дорогая. Мы при распаковке проверяли, не нарушена ли сохранность, несмотря на то, что для перевозки под каждое произведение были подготовлены индивидуальные ящики. Живопись к тому же прокладывается микалентной бумагой и упаковывается в двойные ящики», — рассказала Захарова.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» На новой выставке Эрмитажа в Казани будут представлены, напомним, произведения живописи и графики, декоративно-прикладное искусство и даже гобелены. Посетители увидят работы Поля Гогена, Эдгара Дега, Андре Дерена, Анри Матисса, Пабло Пикассо, Камиля Писсарро, Огюста Ренуара, Поля Сезанна, Анри де Тулуз-Лотрека и др. Три волны графики Всего за время работы выставки будут экспонированы 298 произведений. Из них 208 — графика. Ее нельзя демонстрировать долго из-за негативного влияния света, поэтому запланированы две ротации графических произведений после открытия — в марте и в июле. Но распаковывают все равно сразу все приехавшие экспонаты. Те, что пока не увидят посетители, будут ждать своего часа в фондохранилище без света. Галина Захарова Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» «При распаковке освещение в залах ярче временно. А после того, как мы все развесим, для каждого графического произведения отдельно с помощью прибора люксометра будем выставлять световую температуру направленного на него светильника. Яркость света для них не должна превышать 50 люкс — таково требование. Свет должен быть неяркий, приглушенный», — подчеркнула Захарова. Часть экспонатов графики — это афиши и рекламные плакаты. Размер некоторых достигает метров трех. Что интересно, большинство из них прежде не выставлялись даже в самом Эрмитаже, покинули фондохранилище и были отреставрированы именно к выставке в Казани. Здесь реклама алкогольных напитков и молока, распродаж в торговом центре, аттракционов, афиши кабаре, кафе-концертов и выступлений артистов. Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Колыбель рекламного плаката На одном из плакатов три кошки разной расцветки тянутся к девочке, сидящей на стуле, — выпрашивают у нее молоко. «Натуральное стерилизованное молоко с берегов Венжан» — такой была реклама на рубеже XIX-XX веков. Автор плаката — Теофиль-Александр Стейнлен. Подобных рекламных баннеров было отпечатано около 10 тысяч, а изображены на нем дочь художника и три его же кошки. Стейнлен был большим их любителем, так что кошки нередки и на других его плакатах. Самый известный — афиша популярного в Париже кабаре, шумного пристанища поэтов и художников Le chat noir («Черный кот»). Черный кот и был нарисован Стейнленом для афиши кабаре. На одном из плакатов три кошки разной расцветки тянутся к девочке, сидящей на стуле, — выпрашивают у нее молоко Фото: © Оксана Романова / «Татар-информ» У Государственного Эрмитажа, признался в разговоре с корреспондентом «Татар-информа» научный сотрудник отдела западноевропейского искусства Эрмитажа Михаил Балан, коллекция французских плакатов Прекрасной эпохи не очень большая — около сотни экземпляров. В Центре «Эрмитаж-Казань», посетив выставку в разные периоды после ротаций, можно будет увидеть около 20 из них. Удивительно, но коллекционировать плакаты как предметы современного в тот период декоративно-прикладного искусства начали с момента их появления. Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» «Был такой бум, получивший название афишемания. Любители и коллекционеры графики существовали давно, в это время они обратили внимание на такие большие вещи, стали их собирать, проводили выставки. В 1896 году прошла выставка в Реймсе, где было под тысячу плакатов. Есть истории о том, что коллекционеры перекупали их у расклейщиков, что для них специально выпускали отдельные тиражи плакатов. Словом, фактически только появившись в современном смысле, искусство плаката тут же стало объектом коллекционирования», — рассказал Балан. Часть плакатов в коллекции Эрмитажа, сообщил он, — поступление из Русского музея, куда они, в свою очередь, попали из частных собраний после революции. Как минимум один такой плакат, уверенно подчеркнул специалист, раньше принадлежал Александру Николаевичу Бенуа — русскому художнику, искусствоведу, основателю художественного движения и журнала «Мир искусства».

Михаил Балан Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» «Довольно большой блок плакатов был куплен в 1946 году у гражданки Ивановой. Мы ничего не можем сейчас про нее сказать. Кажется, из той закупки плакат-реклама аттракциона. Еще несколько плакатов поступили к нам из музея Центрального училища технического рисования барона Штиглица, то есть из Мухинского училища. Они могли себе позволить закупать такое целенаправленно», – пояснил сотрудник Эрмитажа.