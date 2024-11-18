В Казань прибыли экспонаты новой выставки Эрмитажа — картины Матисса, Пикассо, Дега

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

В Центр «Эрмитаж-Казань» доставили экспонаты новой эрмитажной выставки «Прекрасная эпоха. Европейское искусство рубежа XIX-XX веков». Она откроется 29 ноября.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Специально оснащенная фура привезла произведения Поля Гогена, Эдгара Дега, Андре Дерена, Анри Матисса, Пабло Пикассо, Камиля Писсарро, Огюста Ренуара, Поля Сезанна, Анри де Тулуз-Лотрека и других значимых мастеров эпохи модерна, или, как называли ее французы, ар-нуво. Доставку произведений искусства осуществляет специализированная фирма: все ящики пронумерованы и закреплены в фургоне, который оснащен системами теплоконтроля и смягчения толчков и вибраций.

«Это уже вторая фура с экспонатами новой выставки. Первую мы встречали еще 15 ноября. Общий вес произведений искусства — около 5 тонн. Это 45 ящиков», — рассказала «Татар-информу» главный специалист центра, ответственный хранитель Галина Захарова.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Самый длинный ящик — около 4 метров. В нем скрученными на бобине упакованы три шпалеры (гобелена). Занести этот ящик в здание музея было труднее всего. Для этого даже сняли часть створок входной группы. Поднимали и несли его сразу все грузчики.

Распаковывать ящики с экспонатами будут не сразу. Прием произведений искусства на месте будет осуществлять реставратор станковой живописи Марина Шулепова. Каждый предмет нужно будет осмотреть, зафиксировать в журнале его состояние.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Начнем эту работу завтра, чтобы 20-го числа начать непосредственно монтаж выставки и развеску. Пока ребята в монтажной группе будут заниматься развеской живописи, мы будем распаковывать графику. А ее очень много, и в основном это плакаты», — пояснила Захарова.

Графики на выставке будет больше, чем живописи. Она займет три зала. Двести восемь произведений будут выставлять в три этапа: выставка предполагает две ротации — в марте и в июле. Произведений живописи посетителям представят 46. Также будут экспонированы вазы и шпалеры.

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Посетить выставку «Прекрасная эпоха. Европейское искусство рубежа XIX-XX веков» можно будет до 14 сентября следующего года. Как и на предыдущих проектах Центра «Эрмитаж-Казань», экспонаты Эрмитажа будут сопровождать мультимедийные станции, тактильные станции (например, к работе Мориса Утрилло «Улица Кюстин на Монмартре») и пять ароматов-ассоциаций. Один из них будет называться «Роковая красавица». Выставка станет частью программы Дней Эрмитажа в Казани.

«Прекрасной эпохой» называют период европейской истории между примерно 1890 и 1914 годами. Это было время особого всплеска изобразительного искусства, самые счастливые и беззаботные годы для Европы — эра процветания, мира, благополучия. А Франции в этот период стала родиной самого названия Belle Époque, что в переводе с французского и значит «прекрасная эпоха».