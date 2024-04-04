В Казани благоустроят территорию вокруг Храма всех религий - концепция в разработке

Институт развития Казани разрабатывает концепцию развития территории вокруг Храма всех религий. Проект создают по поручению мэра города Ильсура Метшина. Как сообщает пресс-служба учреждения, рабочая группа уже обследовала прилегающую местность.

По словам специалистов, вокруг Храма нет доступа к туристической работе, нет удобного транспортного проезда и пешеходной доступности к объекту. При том, что это место притягивает множество туристов.

Согласно концепции, развивать территорию предполагают поэтапно. На первом хотят благоустроить места в квартале от Храма. После чего планируют организовать системы пешеходных связей, разместить объекты туристического обслуживания, сделать парковки.

Ранее сообщалось, что в Казани начали ремонтировать дом «серой лошади» на Назарбаева.