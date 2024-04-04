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Общество 4 апреля 2024 12:14

В Казани начали ремонтировать дом «серой лошади» на Назарбаева

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В Казани начали ремонтировать здание №35 по улице Назарбаева или как по другому его называют «дом серой лошади».

Там планируется усилить и покрасить стены, обновить слой штукатурки, а также отремонтировать входные группы, пишет мэрия столицы РТ.

Добавим, что ранее это здание включили в список домов, которые ремонтируют в рамках подготовки к саммиту БРИКС. Благоустройство территории «серой лошади» идет по программе «Наш двор».

#ремонт домов #Казань
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