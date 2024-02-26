В Казани работает многофункциональный медцентр «Игр будущего»

В Казани работает многофункциональный медицинский центр «Игр будущего». Участники соревнований могут получить здесь всю необходимую помощь специалистов, а также пройти восстановительные процедуры.

С 19 февраля для фиджитал-киберспортсменов проведено 56 таких мероприятий. При работе учитывается функционально-цифровая специфика турнира: организованы кабинеты физического восстановления и массажа, где применяются инновационные аппаратные и другие методики, используемые в том числе для подготовки спортсменов к Олимпийским играм. Так, здесь проводятся процедуры с использованием камеры гипербарической оксигенации, аппарата криопрессотерапии, лазеротерапии, электростимуляции и др. Также действует кабинет психологической диагностики и коррекции состояния спортсменов. Здесь используется передовое отечественное оборудование, которое способно решать самый широкий спектр задач.

Центр работает с начала игр. Он был открыт по по поручению Руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой силами Центра спортивной медицины ФМБА России.

За это время к специалистам обратились российские и иностранные спортсмены, выступающие в дисциплинах фиджитал-баскетбол, фиджитал-единоборства, а также фиджитал-скейтбординг. По словам спортсменов, возможности, представленные в медцентре, превосходят зарубежные аналоги медицинского обеспечения.

«Игры будущего» – международный мультиспортивный турнир в концепции фиджитал, спортивное шоу нового формата, объединяющее соревнования в физическом и цифровом измерениях.

В первых «Играх будущего» принимают участие 270 команд и более 2 тыс. спортсменов из 107 стран в 21 инновационной дисциплине. Соревнования поделены на пять категорий, или вызовов: спорт, тактика, стратегия, технологии, скорость.

Церемония открытия турнира состоялась 21 февраля. В ней приняли участие Президент России Владимир Путин, Раис Татарстана Рустам Минниханов и лидеры зарубежных государств.