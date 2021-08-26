В Казани детская стоматологическая поликлиника №5 станет частной

В Казани входит в процесс ликвидации детская стоматологическая поликлиника №5. Соответствующее постановление подписал Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

В пресс-службе Управления здравоохранения Казани корреспонденту ИА «Татар-информ» объяснили, что это государственное автономное учреждение здравоохранения перейдет в частный сегмент рынка. Тем не менее этот переход никак не отразится на пациентах, потому что поликлиника будет выполнять государственный заказ.

«Дети как раньше будут получать бесплатную стоматологическую помощь. Госзаказ остается», — отметили в горздраве.

Согласно документу, медучреждение по адресу улица Сабан, дом № 1 закрывают в целях оптимизации государственных медицинских организаций в Казани.

Напомним, вчера стало известно, что казанская клиническая больница №12 готовится к переходу из частного сегмента рынка в государственный. Причины перехода ИА «Татар-информ» перечислил генеральный директор больницы.