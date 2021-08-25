Нехватка кадров и бюджета: гендир больницы №12 Казани назвал причины национализации

Казанская клиническая больница № 12 готовится к переходу из частного сегмента рынка в государственный. Такой документ за подписью Премьер-министра Татарстана Алексея Песошина появился на сайте Правительства республики.

В Управлении здравоохранения Казани подтвердили ИА «Татар-информ» национализацию, сейчас больница по форме собственности открытое акционерное общество, станет же государственным автономным учреждением здравоохранения.

Клиника стала частной 25 лет назад в 1996 году.

Причины перехода лечебного учреждения в государственный сегмент рынка корреспонденту ИА «Татар-информ» назвал генеральный директор больницы Рамиль Ахметов.

«Во-первых, больница всегда была районообразующим учреждением, оно работает как минимум на два района: Авиастроительный и Кировский, оказывая неотложную помощь. У нас есть и травматологический пункт, и поликлиника с 40 тыс. прикрепленных, и более 440 коек, которые работают для оказания бесплатной медицинской помощи в рамках обязательного медицинского страхования», — отметил глава больницы.

То есть клиника и так на 90% состояла из бюджетного сектора.

«На сегодняшний день деньги, которые получаем мы, не позволяют вкладываться в развитие больницы, делать капитальный ремонт, покупать медицинское оборудование», — пояснил генеральный директор.

Средства, которые выделяются из бюджета на больницу частной формы собственности, проходят жесткий контроль, их можно потратить на определенный спектр расходов, к примеру, зарплаты сотрудников, начисления, коммунальные платежи. Все остальное — нецелевое использование.

На 10%, которые складываются из внебюджетной деятельности, это около 55-65 миллионов в год, развивать крупный стационар невозможно, подчеркнул Рамиль Ахметов.

Второй причиной перехода в государственный сегмент рынка генеральный директор назвал кадровый дефицит. Он отметил, что персонал клиники в среднем получает на 15-20 тыс. рублей в месяц меньше, чем медики аналогичных государственных клиник.

«В-третьих, серьезнейшая причина — это невозможность участия в государственных программах развития, национальных проектах. Это оборудование и развитие первичной сети, привлечение молодых кадров, когда лечебное учреждение получает средства для привлечения молодых специалистов. Мы, к сожалению, в этих программах участвовать не можем», — добавил глава больницы.

Сейчас в больнице готовят стратегию развития больницы, преобразование планируют закончить 1 января 2022 года, именно тогда появится ГАУЗ. Весь коллектив при этом уволят из акционерного общества и тут же примут на работу в новое государственное учреждение. Единственная кадровая перестановка может коснуться главного врача и его заместителей, ведь министр здравоохранения лично назначает глав больницы и одобряет его помощников. Для населения, прикрепленного к поликлинике или стационарных больных ничего не изменится, больница № 12 продолжает работать. Генеральный директор утверждает, что будет только лучше.