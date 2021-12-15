Минздрав РТ рассказал, как изменится работа пунктов вакцинации в декабре

Фото: Владимир Васильев/ ИА «Татар-информ»

В Казани с пятницы, 17 декабря, изменится режим работы некоторых пунктов вакцинации от новой коронавирусной инфекции. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава республики.

Прививочный пункт в торговом центре «Мега» перестает работать круглосуточно, с пятницы медики будут делать прививки ежедневно с 8.00 до 20.00.

Медики в KazanMall продолжают работать ежедневно с 10.00 до 20.00. Однако этот пункт завершит работу в восемь вечера 30 декабря.

Медики в «Мегастрое» на проспекте Победы и 2-й Азинской будут работать ежедневно с 10.00 до 20.00. А с 18 декабря пункты закроют.

В «Парк Хаусе» медики работают для тех, кому необходимо пройти повторную вакцинацию, или тех, кто переболел полгода назад, ежедневно с 10.00 до 20.00. В таком же режиме принимает площадка, расположенная в торговом центре «Южный», там привиться могут жители без QR-кода.

Фото: © Михаил Захаров/ИА «Татар-информ»

В здании закрывшегося аквапарка «Барионикс» прививают с 9.00 до 17.00. Пункт будет закрыт с субботы.

Прививочный пункт, расположенный в офисе «Сбербанка» (Пушкина, 4) принимает с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00, на Камалеева, 26/12 – в будни с 9.00 до 17.00. Последний завершит работу в пять вечера 17 декабря.

Культурный центр «Сайдаш» работает с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00, 30 декабря – последний рабочий день. КЦ «Московский» – с понедельника по субботу с 9.00 до 19.00.

Прививочный пункт Культурно-досугового комплекса им. Ленина продолжает работать с понедельника по субботу с 08.00 до 19.00, на следующей неделе завершит работу.

Мобильный пункт у казанской клинической больницы №7 остается круглосуточным.