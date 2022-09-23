В Казани проходит митинг в поддержу референдума в ДНР

фото: Елена Саляхова

В день старта референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках проходит митинг. Акция под лозунгом «Своих не бросаем» проходит в Казани.

Тысячи человек собрались сегодня в Парке Победы. Акция призвана объединить участников «в стремлении выразить поддержку соотечественникам, а также решениям Президента России В. В. Путина» и «военнослужащим, мужественно выполняющим свой долг и обеспечивающим защиту нашей Родины».

Фото: © Елена Саляхова



Для всех присутствующих на мероприятии развернута полевая кухня. Также на концерте выступят артисты татарской эстрады.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что Власти Донецкой и Луганской народных республик, а также руководство контролируемой Вооруженными силами РФ части Херсонской и Запорожской областей объявили о намерении провести плебисциты о вхождении в состав России 19 сентября. Референдумы начались сегодня и продлятся до 27 сентября.