Фото: Телеграм-канал Комитета РТ по охране объектов культурного наследия

В Казани проводится масштабная реставрация церкви Николы Тульского, входящей в комплекс Казанского Богородицкого монастыря. Об этом в Телеграм-канале сообщает Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.

Храм был построен в 1816 году. Он стал теплым зимним собором обители, именно там в холодное время года хранилась Казанская икона Богоматери. Внешний облик храма, выдержанный в духе классицизма, гармонично сочетался с главным собором монастыря.

Фото предоставлено пресс-службой Комитета РТ по охране ОКН

В 1941 был разрушен и перестроен под табачную фабрику. До недавнего времени был в заброшенном, аварийном состоянии.

Сегодня здесь идет масштабная реставрация, храм возрождают из руин.