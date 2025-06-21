В Казани провели прием участников спецоперации по вопросам медобеспечения

Фото: пресс-служба Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия»

В Региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» в Республике Татарстан прошел единый день приемов участников специальной военной операции и их семей по вопросам медицинского обеспечения. Об этом сообщает пресс-служба Татарстанского регионального отделения «ЕР».

На вопросы граждан ответили начальник отдела контроля представления технических средств реабилитации и санаторно-курортного лечения Отделения Социального фонда РФ по РТ Юлия Ловушкина и главный специалист отдела регулирования в сфере обращения лекарственных средств Министерства здравоохранения РТ Айгуль Гайсина.

Наиболее актуальными для заявителей оказались вопросы, касающиеся реабилитации после ранений и травм, в том числе – получения технических средств реабилитации и оформления санаторно-курортного лечения. Все обратившиеся получили устные консультации по интересующим темам.

«Мы понимаем, что проблемы, связанные с медицинским обеспечением, требуют оперативного решения, и стремимся не просто отвечать на вопросы, а находить конкретное решение для каждой ситуации, чтобы обеспечить бойцам и их близким необходимую помощь и поддержку», – заверил руководитель Региональной общественной приемной Камиль Садриев.

Проведение таких мероприятий является важной частью работы общественной приемной. Следующий прием участников спецоперации и членов их семей намечен на 4 июля. Специалисты будут рассматривать вопросы, связанные с выплатами.

Оставить обращение и уточнить дополнительную информацию можно по телефону: 8 (843) 238-10-00. Отправить вопросы специалистам также можно на электронную почту: op@tatarstan.er.ru.

Ранее, в начале марта, Раис Татарстана Рустам Минниханов рассказал на встрече с Президентом России Владимиром Путиным в Московском Кремле, что из республики на специальную военную операцию к тому моменту ушли 38 169 мобилизованных и контрактников. «У нас 15 Героев России (сейчас это число увеличилось – прим. Т-и), семь из них – посмертно. Награждены орденами Мужества 1829 военнослужащих из республики», – уточнил он.

2025-й объявлен в России Годом защитника Отечества.