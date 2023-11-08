В Казани проведут противоаварийные работы на заводе Петцольда

Фото: пресс-служба Комитета РТ по охране объектов культурного наследия

В столице Татарстана состоятся первоочередные аварийные работы на объекте культурного наследия регионального значения — комплексе пивоваренного завода Петцольда. Соответствующее разрешение выдал Комитет РТ по охране объектов культурного наследия, сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идет, в частности, о демонтаже частично сохранившейся аварийной кровли, об устройстве временной кровли и о разборке ее внутренних конструкций, о разборе наружной стены и о частичном разборе стены над оконными проемами.

Кроме того, запланировано устройство вертикальной и горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен подвала, инъектирование (восстановления целостности путем закачки под высоким давлением сверхтекучих низковязких смол и микроцементов — прим. Т-и) кирпичной кладки.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в здании бывшего завода Петцольда в Казани планируют разместить банный комплекс.

Исторический комплекс зданий пивоваренного завода Петцольда расположен в Казани по улице Габдуллы Тукая. Он является памятником промышленной архитектуры конца XIX — начала XX веков. Общая площадь всех корпусов (литеров) комплекса составляет 14 тыс. 190 кв. метров.