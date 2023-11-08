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Новости Татарстана и Казани
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В Казани проведут противоаварийные работы на заводе Петцольда
В столице Татарстана состоятся первоочередные аварийные работы на объекте культурного наследия регионального значения — комплексе пивоваренного завода Петцольда. Соответствующее разрешение выдал Комитет РТ по охране объектов культурного наследия, сообщает пресс-служба ведомства.
Речь идет, в частности, о демонтаже частично сохранившейся аварийной кровли, об устройстве временной кровли и о разборке ее внутренних конструкций, о разборе наружной стены и о частичном разборе стены над оконными проемами.
Кроме того, запланировано устройство вертикальной и горизонтальной гидроизоляции кирпичных стен подвала, инъектирование (восстановления целостности путем закачки под высоким давлением сверхтекучих низковязких смол и микроцементов — прим. Т-и) кирпичной кладки.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в здании бывшего завода Петцольда в Казани планируют разместить банный комплекс.
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