В здании бывшего завода Петцольда в Казани планируют построить банный комплекс

На территории бывшего пивоваренного завода Петцольда в Старо-Татарской слободе (ул. Габдуллы Тукая, д. 97), расположенного рядом с набережной озера Кабан, планируют построить банный комплекс. Об этом

рассказал в прямом эфире «Что ждет старый город?» префект территории «Старый город» Айрат Фаизов.

«Сейчас инвестор разрабатывает проектную документацию на размещение банного комплекса», — пояснил спикер.

Фаизов также добавил, что сейчас разрабатывается проект третьей очереди благоустройства озера Кабан. Он готовится на утверждение Раисом РТ Рустамом Миннихановым.

«На улице Хади Такташа, вдоль театра имени Камала давно размещены объекты в рамках первой и второй очередей. Третья сейчас уже проектируется. Надеемся, что со следующего года начнется реализация и озеро Кабан станет красивым туристическим объектом», — резюмировал он.