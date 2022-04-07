Минспорта РТ готовится провести в Казани открытый международный турнир по водному поло

Минспорта Татарстана готовится провести в Казани три меджународных турнира по водным видам спорта взамен отмененным FINA из-за санкций. Частью одного из этих турниров должен стать чемпионат по водному поло, рассказал министр спорта РТ Владимир Леонов.

«К лету мы хотим сформировать некую логистику для проведения открытых международных турниров. Это будет схоже с играми стран СНГ, которые прошли в Казани в прошлом году. Частью одного из трех запланированных турниров, мы планируем сделать соревнования по водному поло», - сообщил глава министерства спорта республики.

Напомним, что в этом году отменены все крупные международные соревнования, запланированные в Казани из-за санкций. Поэтому в России разрабатывается концепция собственных международных турниров, на которые могут приехать спортсмены из разных стран.

Утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации на территории Украины. Страны Запада и некоторые азиатские государства ответили на это ужесточением антироссийских санкций. Ограничения коснулись не только чиновников и крупных бизнесменов но также компаний и спортивных организаций страны.