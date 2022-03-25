В Казани разрабатывается концепт турниров на замену отмененных международных соревнований

В Казани разрабатывается концепт открытых для иностранных спортсменов турниров, которые заменят официальные международные соревнования, которые были отменены на фоне санкций в отношении России. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» заявил министр спорта РТ Владимир Леонов.

«Это пока пилот проекта. Мы планируем провести три турнира: одно летом, одно осень, и одно в декабре. Речь идет не только о чемпионате по плаванию на короткой воде, но и прыжки в воду, синхронное плавание, водное поло и другие дисциплины. В планах сделать турнир открытым для всех команд, которые готовы приехать на территорию Российской Федерации», - отметил спикер.

Рабочее название турнира – «Кубок дружбы», - добавил Леонов.

Напомним, недавно FINA объявила о переносе Чемпионата мира по плаванию на короткой воде из Казани на фоне санкций в отношении России. Турнир должен был пройти в декабре.

Также есть идея провести такие соревнования по дисциплинам, которые находятся под эгидой международной федерации гимнастики, добавил президент федерации спортивной гимнастики РТ Марат Бариев.

«Мы хотим выйти с инициативой провести в Казани такие турниры по спортивной и художественной гимнастике, прыжкам на батуте, акробатике и ряду других дисциплин», – пояснил он.

По его словам, изоляция России в мировом спорте открывает новые возможности перед нашей страной. Бариев выразил уверенность, что на такие открытые турниры приедут спортсмены и из недружественных России стран так, как это было с Олимпиадой 1980 года в Москве.

«Изоляция позволит нам занятся своим внутренним хозяйством. Много сил и средств уходило на организацию и участие в международных соревнованиях, а сейчас все внимание будет уделено внутренней российской кухне», – заключил Бариев.