В Казани проведут квест на тему Бородинского сражения 1812-го

Жители Казани смогут принять участие в квесте «Путь к Бородино или собери гвардейца в поход». Его организуют в день проведения выборов депутатов Госсовета РТ (8 сентября) в историческом парке «Россия – Моя история». Ждут на мероприятия как детей, так и взрослых, сообщает пресс-служба мэрии столицы РТ.

Все экспозиции в павильоне будут посвящены теме легендарного сражения 1812-го. Участникам квеста расскажут об истории франко-русских отношений, событиях Отечественной войны против армии Наполеона Бонапарта и заграничных походов армии Российской Империи. Также гости узнают про особенности быта и культуры эпохи 19 века.

В процессе прохождения квеста гости будут решать исторические ребусы и загадки. За каждый правильный ответ им дадут обмундирование для гвардейца. В конце этой игры участники создадут собственного аппликационного героя Отечественной войны.

Вход на мероприятие свободный, но по регистрации. Записаться можно по телефону: +7(962)571-30-27.

Сам квест пройдет по адресу: Оренбургский тракт, 8, павильон №1.

Также в этот день в Казани проведут концерт, на котором выступят певцы из Москвы и организуют фуд-корт с различными активностями.

Напомним, 8 сентября пройдут выборы депутатов в Госсовет Татарстана. 50 депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР – Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», «Единая Россия», «КПРФ – Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендует 397 кандидатов.

Отмечается, что проголосовавшие граждане смогут бесплатно проехаться на общественном транспорте в воскресенье.