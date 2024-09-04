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«Фуд-корт и песни звезд»: в Казани проведут концерт в предстоящее воскресенье
В воскресенье, 8 сентября, в Татарстане пройдут выборы депутатов Госсовета РТ. В этот же день в Казани проведут концерт у Центра семьи «Казан», сообщает пресс-служба мэрии города.
Звездами концерта станут артисты Моя Мишель, Niletto, Dabro, татарские артисты Салават Фатхетдинов, Гузель Уразова, Фирдус Тямаев, Иркэ и другие.
Также гости смогут принять участие в различных активностях и посетить фуд-корт. Мероприятие начнется в 13:00, а звезды выйдут на сцену в 14:00.
Отметим, что посетить концерт смогут лица, имеющие браслет «Всей семьей на выборы». Чтобы их получить, необходимо прийти на свой избирательный участок и проголосовать на выборах депутатов Госсовета РТ. Также избиратели с браслетами смогут бесплатно проехаться на общественном транспорте 8 сентября.
Напомним, на предстоящих выборах 50 депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.
ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР – Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», «Единая Россия», «КПРФ – Коммунистическая партия Российской Федерации».
Всего на 100 депутатских мандатов претендует 397 кандидатов.
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