«Фуд-корт и песни звезд»: в Казани проведут концерт в предстоящее воскресенье

В воскресенье, 8 сентября, в Татарстане пройдут выборы депутатов Госсовета РТ. В этот же день в Казани проведут концерт у Центра семьи «Казан», сообщает пресс-служба мэрии города.

Звездами концерта станут артисты Моя Мишель, Niletto, Dabro, татарские артисты Салават Фатхетдинов, Гузель Уразова, Фирдус Тямаев, Иркэ и другие.

Также гости смогут принять участие в различных активностях и посетить фуд-корт. Мероприятие начнется в 13:00, а звезды выйдут на сцену в 14:00.

Отметим, что посетить концерт смогут лица, имеющие браслет «Всей семьей на выборы». Чтобы их получить, необходимо прийти на свой избирательный участок и проголосовать на выборах депутатов Госсовета РТ. Также избиратели с браслетами смогут бесплатно проехаться на общественном транспорте 8 сентября.

Напомним, на предстоящих выборах 50 депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР – Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия – Патриоты – За правду», «Единая Россия», «КПРФ – Коммунистическая партия Российской Федерации».

Всего на 100 депутатских мандатов претендует 397 кандидатов.